Investigación
Detenido uno de los ocupantes del coche que huyeron tras la muerte de un motorista en Palma
El sospechoso acudió ayer por la noche al cuartel de la Policía Local de Palma y quedó arrestado por omisión del deber de socorro y hurto de uso de vehículo
El joven ha negado ser el conductor del turismo cuando se produjo el accidente y los investigadores siguen buscando al resto de fugados
Un joven ha sido detenido por el accidente mortal ocurrido ayer de madrugada en el polígono de Son Castelló, en Palma, en el que falleció un motorista de 27 años. El sospechoso es uno de los ocupantes del coche robado contra el que colisionó la víctima, que se dieron a la fuga tras la colisión.
El acusado se presentó anoche en el cuartel de la Policía Local de Palma con un abogado y reconoció que iba en el turismo, aunque negó ser el conductor. Los investigadores siguen buscando al resto de huidos.
Según han informado fuentes policiales, el joven está acusado de delitos de omisión del deber de socorro y hurto de uso de vehículo. Tras ser interrogado por su implicación en el accidente, está previsto que sea traspasado a la Policía Nacional, que ha asumido las pesquisas sobre el robo del automóvil.
