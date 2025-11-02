Investigación
El conductor que se fugó tras el accidente mortal de Son Castelló no tiene carné
El sospechoso, de 19 años, está detenido por delitos contra la seguridad vial, omisión del deber de socorro y hurto de uso de vehículo
Otro joven que iba en el coche permanece también arrestado tras entregarse ante la Policía Local de Palma
El joven de 19 años que conducía el coche implicado en el accidente mortal que ayer costó la vida a un motorista en Son Castelló, en Palma, no tiene el carné de conducir. Fuentes próximas a la investigación han informado además de que el sospechoso, que se dio a la fuga tras la colisión y fue detenido tras entregarse ante la Policía Local, tiene varios antecedentes y está acusado ahora de delitos contra la seguridad vial, omisión del deber de socorro y hurto de uso de vehículo. También permanece arrestado otro joven que iba en el coche y se dio también a la fuga. Está previsto que ambos sean puestos mañana a disposición judicial.
La investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta. La Policía Local llegó a la conclusión de que el motorista, argentino de 27 años, circulaba en dirección contraria por la rotonda junto a la estación de la ITV, pero siguen realizando gestiones para aclarar la responsabilidad del conductor de coche, un Peugeot 3008. Por el momento está ya claro que el joven que lo conducía no podía ir al volante, ya que nunca ha obtenido el carné. Además, el turismo figuraba como sustraído.
El conductor y el resto de ocupantes del turismo se dieron a la fuga tras la colisión. El sábado por la noche, uno de ellos se presentó junto a un abogado el cuartel de la Policía Local de Palma y admitió que iba en el coche. Según contó, el viernes salió de fiesta y coincidió en una discoteca con un joven conocido suyo. Los dos acabaron regresando a casa en el coche, propiedad de una empresa de alquiler y que no había sido devuelto, por lo que se había presentado una denuncia por robo. Este sospechoso contó que estaba en los asientos traseros con una chica y que de pronto notó un fuerte impacto y vio el coche envuelto en llamas, por lo que salió corriendo. De hecho, presentaba algunas quemaduras y pretendía presentar una denuncia por ello.
Hoy por la mañana se ha entregado también el conductor del coche, que ha acudido a la Policía Local acompañado de un abogado. Los investigadores han constatado que no tiene permiso de conducir y ya había sido arrestado en ocasiones anteriores por otros delitos.
