Un cerdo vietnamieta muere al ser atropellado por un coche cerca de Son Banya

Un cerdo vietnamita murió el pasado martes al ser atropellado por un coche en las inmediaciones del poblado de Son Banya, en Palma. El conductor del vehículo explicó a la Policía Local que el animal irrumpió de pronto en la calzada y no pudo evitar arrollarlo. Los agentes comprobaron que el cerdo no tenía ningún chip identificativo, por lo que el dueño no ha podido ser localizado.

Según ha informado hoy la Policía Local, el accidente ocurrió en el Camí de les Bateries en dirección a Mercapalma. El conductor del vehículo, un hombre español de 50 años y que resultó ileso, se vio sorprendido por la súbita aparición del animal en la calzada. Según manifestó a los agentes, la irrupción del cerdo fue tan inesperada que no tuvo tiempo de reaccionar para evitar el atropello y el animal murió en el acto.

Tras el incidente, se activó al Departamento de Carreteras del Consell Insular de Mallorca, cuyo personal se desplazó al lugar del suceso. Los operarios procedieron a realizar una inspección del animal con el fin de localizar un posible microchip de identificación que permitiera dar con su propietario. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa.

Ante la imposibilidad de identificar al dueño, el mismo servicio de carreteras se hizo cargo de la retirada del cuerpo del animal para su posterior traslado al centro de Son Reus y por parte de la UVAC se confeccionaron las diligencias preventivas por el accidente.