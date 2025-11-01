Muere en Son Espases un camionero herido en un accidente de tráfico en Palma hace dos meses
La víctima, Ginés García, era muy conocida en el mundo del trote y falleció el viernes por las graves heridas sufridas
En el siniestro perdió la vida un joven de 28 años, vecino de Algaida
Un hombre murió ayer en el hospital Son Espases de Palma por las graves lesiones sufridas en un accidente entre un camión y un coche ocurrido el pasado 2 de septiembre en el Camí de la Síquia, en Palma. En el siniestro perdió la vida también un joven de 28 años, vecino de Algaida.
El camionero, Ginés García, era muy conocido en el mundo del trote. Vecino de Sant Jordi, se dedicaba a repartir con su camión piensos, cereales, paja y otros elementos necesarios para el buen mantenimiento de los caballos, han explicado fuentes de su entorno.
El accidente se produjo el pasado 2 de septiembre, sobre las siete menos veinte de la mañana, a la altura del kilómetro 2 de la carretera Ma-5013, conocida como el Camí de sa Síquia, que une la carretera de Manacor con s’Aranjassa, en las proximidades de la barriada de sa Casa Blanca, en Palma. Tras recibir los primeros avisos del siniestro se puso en marcha un gran operativo de emergencia en el que participaron ambulancias del 061, Bombers de Palma y la Guardia Civil de Tráfico.
Los agentes de la Guardia Civil cortaron la circulación para permitir el trabajo de los equipos de auxilio. Tanto el conductor del coche como el chófer del camión quedaron atrapados en el interior de sus vehículos. Cuando los servicios sanitarios examinaron al joven comprobaron que había fallecido prácticamente en el acto, mientras que el ocupante del camión sufría graves lesiones. Una vez liberado, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Espases en estado grave.
