Muere un motorista al chocar contra un coche en la rotonda de la ITV de Son Castelló

Un motorista de unos 30 años ha muerto esta madrugada al chocar contra un coche en la rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló, en Palma. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima circulaba en sentido contrario por la glorieta y se ha estrellado frontalmente contra el turismo. Los ocupantes del coche se han dado a la fuga tras el siniestro. La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del accidente. Los bomberos han tenido que intervenir para extinguir un incendio en uno de los vehículos tras la colisión.

Los hechos han ocurrido hacia las seis de la madrugada, según ha informado el 061. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que se había producido un grave accidente de tráfico. Al lugar han acudido rápidamente dos ambulancias del Ib-Salut y otra de una empresa privada, así como dotaciones de la Policía Local y de los Bombers de Palma.

Los efectivos sanitarios han encontrado al motorista inerte en el lugar del choque y solo han podido confirmar su fallecimiento. Los bomberos han sofocado el incendio y los policías han comprobado que los ocupantes del coche habían huido tras el accidente.

La Policía Local ha iniciado las gestiones para identificar y localizar al conductor del coche y tomarle declaración. Los agentes han elaborado un atestado sobre las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.