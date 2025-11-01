Dos heridos al chocar un coche y un minibús en una rotonda en Sant Jordi, en Palma
Palma
Dos hombres han resultado heridos este sábado tras chocar un minibús y un coche en la rotonda de Sant Jordi, en Palma, en sentido al aeropuerto.
Según ha informado el 061, el accidente ha ocurrido a las nueve de la mañana en la carretera Ma-5013. El 061 ha recibido el aviso de una colisión frontolateral entre un minibús y un coche en la que ambos conductores habían resultado heridos.
Dos ambulancias del Ib-Salut han acudido al lugar del siniestro y han atendido a las víctimas. Ambas han sido evacuadas a la Policlínica Miramar en estado menos grave.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Custodio, jugador del CD Sant Jordi: 'Nos iremos a cenar todos juntos al Coyunda para celebrarlo
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares