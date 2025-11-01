Dos heridos al chocar un coche y un minibús en una rotonda en Sant Jordi, en Palma

Dos hombres han resultado heridos este sábado tras chocar un minibús y un coche en la rotonda de Sant Jordi, en Palma, en sentido al aeropuerto.

Según ha informado el 061, el accidente ha ocurrido a las nueve de la mañana en la carretera Ma-5013. El 061 ha recibido el aviso de una colisión frontolateral entre un minibús y un coche en la que ambos conductores habían resultado heridos.

Dos ambulancias del Ib-Salut han acudido al lugar del siniestro y han atendido a las víctimas. Ambas han sido evacuadas a la Policlínica Miramar en estado menos grave.