Encuentran el cadáver de una mujer flotando en el mar en Andratx

El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición ha sido localizado esta tarde flotando en aguas de Camp de Mar, en Andratx. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer su identidad y las causas de la muerte, según han confirmado fuentes policiales.

El cuerpo ha sido descubierto pasadas las cinco de la tarde en la playa de ses Dones, cuando unos ciudadanos han visto el cadáver y han alertado a los servicios de emergencias. Patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local han acudido a la playa y han recuperado el cadáver. El hallazgo ha sido comunicado al juzgado de guardia de Palma.

El primer examen de los restos ha permitido confirmar que se trata del cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición al que le falta una de sus extremidades. El cuerpo ha sido trasladado al instituto de Medicina Legal de Palma, donde se practicará la autopsia.

Los investigadores barajan la posibilidad de que la víctima sea una migrante africana cuya patera naufragó de camino a Europa.