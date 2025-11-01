Detenido por clavar un punzón a un vigilante en una discoteca en Palma
El acusado había sido expulsado del local por causar molestias
La Policía Nacional ha detenido a un hombre venezolano acusado de un delito de lesiones, después de agredir con un punzón metálico a un vigilante de seguridad en un local de ocio del barrio de s'Indioteria, en Palma.
Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que el personal de seguridad de un local tenía retenido a un hombre que había causado heridas a uno de los empleados, ha informado el cuerpo policial en una nota.
Los agentes desplazados al lugar encontraron al presunto agresor en el suelo, retenido por dos vigilantes, y a una víctima sangrando abundantemente por una oreja.
Según el relato del trabajador, el ahora detenido y su hermano habían sido expulsados del local por causar molestias.
Poco después, ambos comenzaron a lanzar botellas contra las cristaleras del establecimiento. Minutos más tarde, el presunto agresor regresó a su vehículo, extrajo un punzón metálico y atacó al vigilante, que resultó herido en la oreja.
La víctima y otros compañeros lograron reducir al agresor hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.
El trabajador herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro hospitalario, donde recibió varios puntos de sutura
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas
- Custodio, jugador del CD Sant Jordi: 'Nos iremos a cenar todos juntos al Coyunda para celebrarlo
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares