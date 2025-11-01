Detenido por clavar un punzón a un vigilante en una discoteca en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre venezolano acusado de un delito de lesiones, después de agredir con un punzón metálico a un vigilante de seguridad en un local de ocio del barrio de s'Indioteria, en Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que el personal de seguridad de un local tenía retenido a un hombre que había causado heridas a uno de los empleados, ha informado el cuerpo policial en una nota.

Los agentes desplazados al lugar encontraron al presunto agresor en el suelo, retenido por dos vigilantes, y a una víctima sangrando abundantemente por una oreja.

Según el relato del trabajador, el ahora detenido y su hermano habían sido expulsados del local por causar molestias.

Poco después, ambos comenzaron a lanzar botellas contra las cristaleras del establecimiento. Minutos más tarde, el presunto agresor regresó a su vehículo, extrajo un punzón metálico y atacó al vigilante, que resultó herido en la oreja.

La víctima y otros compañeros lograron reducir al agresor hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

El trabajador herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro hospitalario, donde recibió varios puntos de sutura