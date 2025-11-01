Cuatro detenidos por robos a turistas en la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres senegaleses que supuestamente se dedicaban a robar a turistas en la zona de Playa de Palma. Los acusados abrazaban a las víctimas para quitarles sus pertenencias, principalmente teléfonos móviles, y agredieron a una de ellas al ser descubiertos. Están acusados de seis delitos de hurto, uno de robo con violencia, otro de estafa y otro contra la seguridad del tráfico. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Turismo Seguro, implantado por la Comisaría de Distrito Playa, que busca prevenir la delincuencia itinerante y reforzar la seguridad en los núcleos turísticos de la isla, ha explicado la Policía.

El pasado sábado, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), estaban realizando labores de prevención de la delincuencia cuando observaron en la calle Llaüt un vehículo de gran cilindrada que circulaba a gran velocidad con cuatro hombres en su interior. Al percatarse de la presencia policial, el conductor del vehículo inició la marcha y, realizando maniobras evasivas, intentó abandonar el lugar dirección a Llucmajor. Otra patrulla logró interceptar el vehículo con los cuatro ocupantes en su interior. Una vez parado, varias patrullas acudieron al lugar y los agentes procedieron a la identificación de los varones y del vehículo.

Diez móviles

Los policías observaron que uno de los hombres, al apearse del vehículo, trató de deshacerse disimuladamente de un teléfono móvil de color rosa lanzándolo debajo del vehículo. Tras la identificación y cacheo de los cuatro hombres, los policías registraron su vehículo. Encontraron, bajo el asiento del copiloto, una mochila con diez teléfonos móviles de alta gama, una cadena metálica y una camiseta. Los acusados no pudieron certificar la propiedad de los ochos teléfonos, que tenían una gran cantidad de arena.

En ese momento sonó uno de los teléfonos móviles. Una mujer extranjera informó que era la dueña del aparato y que, horas antes, mientras se encontraba en las cercanías de una conocida discoteca de Playa de Palma, dos hombres la habían abrazado. Al irse, la víctima se percató que le habían sustraído el teléfono móvil. Los agentes observaron como otros dos teléfonos móviles interceptados no portaban la tarjeta SIM y que otro tenía adosada una pegatina identificativa con el nombre de una mujer.

Puñetazo en la cara

Los cuatro hombres quedaron entonces detenidos. Los agentes comprobaron que todos los teléfonos habían sido robados. Según las pesquisas, Los hombres, perfectamente sincronizados, abordaban a turistas en el exterior de la discoteca de la playa de Palma, haciendo ademán de bailar con ellos y, aprovechando la distracción, les robaban sus teléfonos móviles y demás pertenencias. Uno de los perjudicados contó a la Policía que cuando se percató del robo, uno de los ladrones se abalanzó contra él y le propinó un puñetazo en la cara.

A los sospechosos se les imputan cinco delitos de hurto, un robo con violencia y al conductor del vehículo además un delito contra la seguridad vial, ya que no tiene permiso de conducción. Todos los teléfonos móviles decomisados fueron entregados a sus propietarios.

Horas más tarde fue localizada otra víctima, a la que además del móvil le habían robado una tarjeta bancaria que portaba adosada al terminal. Tras percatarse del robo comunicarse con su entidad bancaria, fue informada que habían intentado realizar operaciones con su tarjeta. Así que los cuatro acusados están imputados además por otros dos delitos de hurto y estafa. La investigación sigue abierta.