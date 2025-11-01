El coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló había sido robado
La Policía Local y la Policía Nacional buscan al conductor y el resto de ocupantes del turismo
En el siniestro ha fallecido un motorista de 27 años que circulaba en sentido contrario
El coche implicado en el accidente mortal ocurrido esta madrugada en la rotonda de la ITV de Son Castelló, en Palma, había sido robado, según ha confirmado la Policía Local. Los agentes, con la ayuda de la Policía Nacional, están tratando de identificar y localizar al conductor y los ocupantes del turismo, que se han dado a la fuga tras el choque. La investigación ha revelado que el motorista fallecido, de 27 años, circulaba en sentido contrario.
Los hechos han ocurrido hacia las seis de la madrugada, según ha informado el 061. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que se había producido un grave accidente de tráfico. Al lugar han acudido rápidamente dos ambulancias del Ib-Salut y otra de una empresa privada, así como dotaciones de la Policía Local y de los Bombers de Palma.
Los efectivos sanitarios han encontrado al motorista inerte en el lugar del choque y solo han podido confirmar su fallecimiento. Los bomberos han sofocado el incendio y los policías han comprobado que los ocupantes del coche habían huido tras el accidente. La Policía Local ha iniciado las gestiones para identificar y localizar al conductor del coche y tomarle declaración.
La investigación ha permitido descubrir que el coche había sido robado, ya que consta una denuncia en las bases de datos policiales.
