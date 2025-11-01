Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico

La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores

Policía y Guardia Civil encontraron documentos de la organización con datos sobre la introducción en la isla de 2.107 kilos de cocaína y 5.647 de hachís que suministraron a numerosos traficantes locales

Stefan Milojevic, en los juzgados de Palma tras su detención en agosto pasado.

Stefan Milojevic, en los juzgados de Palma tras su detención en agosto pasado. / Ana B. Muñoz

Marcos Ollés

La Policía Nacional y la Guardia Civil calculan que la organización liderada por Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez recaudó más de 25 millones de euros con la venta de drogas en Mallorca. Según consta en los informes policiales, los investigadores han encontrado documentos y anotaciones sobre la introducción en la isla de 2.107 kilos de cocaína y 5.647 kilos de hachís. Las drogas acababan en manos de clanes y bandas locales, que han sido el objetivo de los investigadores en las sucesivas fases de la operación Manso-Primo-Enroque-Bal en la que han sido detenidas ya unas 70 personas.

En los primeros registros de la operación, llevados a cabo en agosto pasado tras las detenciones de Milojevic, Márquez y sus principales colaboradores -entre ellos el inspector de la Policía Faustino Nogales- los investigadores se incautaron de abundante documentación y varios teléfonos móviles. Ahí han encontrado anotaciones de las ingentes cantidades de drogas y dinero que movía la organización. Estos registros han llevado a los agentes a la conclusión de que la banda trajo a Mallorca al menos 1.204 kilos de cocaína y otros 5.647 de hachís. Los alijos eran almacenados en la isla para luego venderlos a bandas de traficantes que actúan a menor escala. Los investigadores sitúan el centro neurálgico de la organización en el domicilio de Binissalem de Carlos H.G., considerado el número tres de la organización y que llevaba el control de las drogas y el dinero que traían a Mallorca. En esta vivienda los agentes hallaron 11 kilos de cocaína, armas y 1,4 millones de euros.

Son Banya y La Soledat

La documentación incautada los líderes de la red ha permitido también identificar a sus clientes. Entre ellos figuraron varios clanes familiares de Son Banya y La Soledat, cuyos miembros han sido detenidos desde entonces en diferentes fases de la operación. También se han encontrado anotaciones sobre entregas de drogas a destacados traficantes de la Part Forana, que se abastecían de la cocaína y el hachís de Milojevic para venderlos al por menor en prácticamente toda la isla.

El análisis de las anotaciones y los archivos intervenidos revela además, según detallan la Policía y la Guardia Civil en sus informes, las enormes cantidades de dinero que manejaba la organización. En los documentos están detallados los pagos de que los diferentes grupos de narcos abonaban a la red de Milojevic por la droga. Los agentes estiman que, solo en Mallorca, recaudaron más de 25 millones de euros por la venta de cocaína y hachís. El volumen del negocio sería muchísimo más elevado, ya que a la isla solo llegaba una parte de la droga que manejaban. Según las pesquisas, la puerta de entrada era Ibiza y desde ahí se enviaba a Valencia para su distribución en el resto de España y en otros países de Europa.

La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen analizando la documentación incautada para identificar a todos los compradores de las drogas en Mallorca. La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, continúa abierta.

