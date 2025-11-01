El azote de los carteristas de Alcúdia

«Pickpocket, pickpocket!» («¡Carterista, carterista!»). El grito pone de inmediato en alerta a la multitud de turistas que se concentran en las murallas de Alcúdia, que echan mano a sus bolsillos y mochilas para evitar ser desvalijados. Del grupo sale discretamete un hombre vestido con pantalones cortos, camiseta y gorra, que hasta hace un momento pasaba inadvertido entre los visitantes. La cámara le sigue, mientras la persona que le sigue grabando le increpa: «¡Carterista, vete de aquí!».

Es uno más de los vídeos que un vecino de Alcúdia ha subido a su cuenta de instagram @sk11noninavideos y otras redes sociales. Este joven, que utilizaba hasta ahora estos canales para mostrar sobre todo imágenes de skateboard, se ha convertido en un auténtico azote para los carteristas que pululan por las zonas más turísticas de la ciudad, sobre todo los días de mercado. En los vídeos aparecen una decena de ladrones profesionales, en algunos casos sorprendidos in fraganti cuando intentaban sustraer la cartera de una mochila.

«Me empecé a fijar en ellos en 2018», comenta el autor de los vídeos. «Yo saco a pasear al perro todos los días por la zona de las murallas y el centro de Alcúdia. Les veía con frecuencia y llegué a reconocerles. Por entonces ya les grabé y envié los vídeos a la Guardia Civil, e incluso los vecinos colocaron carteles en algunos puntos de la ciudad alertando de la presencia de los carteristas».

Sin embargo, los hurtos siguieron, y este vecino simplemente se hartó. «Todo seguía igual, así que este año me ha dado por grabarles mientras aviso a gritos a la gente». En poco más de una semana ha recopilado media docena de vídeos. «Cada día grababa uno», comenta. En total tiene grabados a una decena de delincuentes, «pero son muchos mas», dice. «Son grupos organizados, una auténtica mafia».

En la mayoría de los casos, los carteristas rehúyen la confrontación. Simplemente se marchan discretamente, con el vecino grabándoles mientras les increpa: «¡Vete de aquí, carterista, sinvergüenza. Ponte a trabajar!». Pero algunos ha vivido situaciones de tensión. Uno de los delincuentes se giró de improviso y le tiró el teléfono móvil al suelo de un manotazo. Otra, una mujer, se encaró a la cámara: «¿Qué pasa, me quieres violar?», le dijo antes de escupirle.

Uno de los carteristas grabados por el vecino de Alcúdia. / @sk11noninavideos

«Yo no busco problemas», prosigue el vecino, «pero estaba cansado de ver a estos individuos robar con ese descaro, sin que nadie les dijera nada». Varios conocidos ya le han comentado que están dispuestos a acompañarle la próxima vez que salga, decididos a que, por lo menos, los carteristas vean que Alcúdia es un lugar incómodo para delinquir. «He intentado simplemente dar visibilidad a este problema y ayudar un poco a solucionarlo».

El joven comenta que la presencia de delincuentes se ha convertido en algo habitual, cada día, en las zonas con más afluencia turística de la ciudad, pero en especial los martes y domingos, los días de mercado.

«De todas formas, este año ya queda poco», añade, «porque con el fin de la temporada turística la mayoría se van. Posiblemente volverán el verano que viene, pero les estaremos esperando».