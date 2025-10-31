Detienen a una banda de jóvenes por atacar a un chico y a su padre en el parque Krekovic de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco chicos —dos menores, de diecisiete años, y tres adultos, de dieciocho— que presuntamente atacaron con palos y navajas a un adolescente y a su padre en el parque Krekovic de Palma. Al parecer las víctimas fueron a pedirles explicaciones porque esa misma tarde la pandilla había amenazado al menor en la Plaza de España.

Según la información recopilada por la Policía, el primer incidente se produjo en la tarde de ayer en la Plaza de Españal donde un grupo de chavales acosó y amenazó a otros chico. Horas después, la víctima acudió acompañada por su padre el parque Krekovic, donde sabían que solía estar la pandilla, para pedirles explicaciones.

Los jóvenes se mostraron muy agresivos con el hombre y su hijo. Uno de ellos sacó una navaja y otro cogió un palo, con el que les golpearon. El hombre tuvo que arrancar una rama de un árbol para defenderse y finalmente pudo escapar con su hijo y alertar a la Policía.

Varias dotaciones policiales acudieron al lugar y poco después arrestaron a los presuntos miembros de la pandilla. Se trataba de tres adultos —dos españoles y un rumano de dieciocho años— y dos menores de edad, de diecisiete. Los adultos fueron trasladados a dependencias policiales, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.