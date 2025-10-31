Detienen a una banda de jóvenes por atacar a un chico y a su padre en el parque Krekovic de Palma
Las víctimas acudieron a pedirles explicaciones después de que hubieran amenazado al adolescente en la Plaza de España
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco chicos —dos menores, de diecisiete años, y tres adultos, de dieciocho— que presuntamente atacaron con palos y navajas a un adolescente y a su padre en el parque Krekovic de Palma. Al parecer las víctimas fueron a pedirles explicaciones porque esa misma tarde la pandilla había amenazado al menor en la Plaza de España.
Según la información recopilada por la Policía, el primer incidente se produjo en la tarde de ayer en la Plaza de Españal donde un grupo de chavales acosó y amenazó a otros chico. Horas después, la víctima acudió acompañada por su padre el parque Krekovic, donde sabían que solía estar la pandilla, para pedirles explicaciones.
Los jóvenes se mostraron muy agresivos con el hombre y su hijo. Uno de ellos sacó una navaja y otro cogió un palo, con el que les golpearon. El hombre tuvo que arrancar una rama de un árbol para defenderse y finalmente pudo escapar con su hijo y alertar a la Policía.
Varias dotaciones policiales acudieron al lugar y poco después arrestaron a los presuntos miembros de la pandilla. Se trataba de tres adultos —dos españoles y un rumano de dieciocho años— y dos menores de edad, de diecisiete. Los adultos fueron trasladados a dependencias policiales, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet
- Detenido un empleado de una residencia de la tercera edad de Campos por abusar sexualmente de cuatro compañeras y una interna
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Fernando Simón: 'Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid
- El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina