Detenido un joven por destrozar un piso de acogida de la Playa de Palma y atacar a los policías

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron en la madrugada del martes a un joven de 24 años y nacionalidad marroquí, como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia grave a agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron en un piso de acogida de la Playa de Palma, donde el individuo estaba destrozando el mobiliario de su vivienda. Durante la intervención, el hombre se mostró muy violento, llegando a agredir a uno de los agentes, a quien causó lesiones leves.

Alrededor de las cuatro menos cuarto de la madrugada del martes la Base del 092 comisionó una patrulla de la Unidad Nocturna (Unoc) a una vivienda por un aviso de altercado. Al llegar, los agentes se entrevistaron con el compañero de piso del implicado. Este les informó que el hombre se encontraba muy agresivo y estaba rompiendo el mobiliario, presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes. La vivienda es propiedad de una fundación y los daños fueron valorados por el denunciante en más de 400 euros.

Los policías accedieron al inmueble y, mientras constataban los daños de la planta baja, oyeron gritos en el piso superior. Al subir, localizaron al individuo en un estado de gran alteración, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del 061.

Mientras aguardaban la llegada de los servicios sanitarios, el individuo fue interpelado por los agentes sobre el posible consumo o tenencia de sustancias. En ese instante, reaccionó con gran violencia, arremetiendo contra la dotación policial con patadas y manotazos, a la vez que amenazaba con coger un cuchillo. Ante esta actitud, los policías procedieron a su inmediata inmovilización y detención.

El personal sanitario del 061 asistió al varón y dispuso su traslado al hospital de Son Espases para su exploración física y valoración psiquiátrica.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma remitió todas las diligencias practicadas al Juzgado de Guardia correspondiente.