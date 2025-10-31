Detenido por enviar mensajes a la Policía anunciando que iba a cometer una matanza en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que envió diversos mensajes, tanto al cuerpo policial como a un juzgado, anunciado que iba a cometer una matanza. La Policía llegó a movilizarse ante el riesgo de que se tratara de un terrorista que se disponía a cometer un atentado, si bien posteriormente se confirmó que era una falsa amenaza. El hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de desórdenes públicos.

Los hechos, según informa la Policía, se iniciaron cuando el hombre mandó un correo electrónico a organismos centrales de la Policía Nacional y a un juzgado de Palma, amenazando con matar de forma indiscriminada a todas las personas que encontrase por la calle, en la universidad y en discotecas.

Ante esta situación la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional movilizó recursos policiales para prevenir un posible atentado, ordenando a las diferentes patrullas y a agentes de unidades de investigación a que se desplegaran por las zonas más transitadas y con mayor afluencia de personas.

Por su parte, la Brigada Provincial de Información inició la investigación de los hechos, realizando gestiones para localizar el origen de los mensajes. Los agentes comprobaron, tras realizar diversas pesquisas, identificaron al autor y verificaron que se trataba de una falsa amenaza.

Días más tarde, se recibió otro correo electrónico con el texto “WE CONTINUE KILLING”. Este se remitió a diferentes organismos, tanto nacionales como extranjeros, y a unidades policiales, reiterando la amenaza vertida en el primer correo electrónico.

Tras realizar más comprobaciones por parte de los agentes de Información de la Policía Nacional, se obtuvieron indicios que apuntaron a un hombre como el presunto autor de las amenazas. Los agentes le detuvieron por un delito de desórdenes públicos.