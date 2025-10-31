Detenido por apuñalar a un hombre para robarle en Sineu

La Guardia Civil de Inca ha detenido a un joven español de 22 años que presuntamente propinó varias puñaladas a un hombre el pasado fin de semana en Sineu para robarle.

Los hechos se remontan al pasado sábado 25 de octubre, cuando se produjo un robo con violencia en la localidad de Sineu, donde la víctima sufrió tres heridas graves de arma blanca en la zona lumbar. Al parecer, la víctima había quedado con el agresor para venderle una cadena de oro y el joven le atacó de improviso para quitarle la joya.

El herido tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Inca y de allí fue derivado a Son Espases. Aunque las lesiones que sufría eran graves, en principio su vida no corría peligro.

Tras los hechos acontecidos, el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Puesto Principal de Inca se encargó de realizar las correspondientes pesquisas para la identificación del supuesto autor de los hechos.

Tras una investigación, los agentes de la Benemérita arrestaron ayer al sospechoso, un joven español de 22 años, como presunto autor por un delito de robo con violencia y hoy ha sido puesto a disposición judicial.