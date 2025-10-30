Piden 7 años de cárcel a un hombre por violar con un consolador a una prostituta en Calvià

La Fiscalía pide una condena de siete años de prisión para un hombre alemán acusado de violar a una prostituta en Calvià, obligándola a realizar prácticas sexuales que no habían pactado. La mujer sostiene además que el acusado la agredió, se negó a pagarle el precio acordado y la echó de su casa. El procesado, de 59 años, niega los hechos y su abogado reclama la absolución.

La denunciante ha ratificado sus acusaciones durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma. Según contó, en enero de 2021 se citó con el acusado en el domicilio de él, en Calvià. "Yo era chica de compañía, lo había conocido unos meses antes. Quedamos por teléfono para mantener relaciones sexuales por 80 euros", ha contado la mujer ante el tribunal.

De acuerdo con su versión, cuando llegó al domicilio del hombre fueron al dormitorio y empezaron a mantener relaciones sexuales. En un momento dado, la mujer notó que el acusado le introducía un objeto en la vagina. "Sentí que me metió una cosa grande, le pregunté que era y me agarró con fuerza. Le dije que no me gustaba, era un consolador grande", ha precisado la víctima, que se ha echado a llorar varias veces durante su declaración.

"Me dijo que me largara de la casa. Le pedí que al menos me diera dinero para un taxi, que no podía ir por la calle porque estábamos en confinamiento. Me golpeó y sacó unas monedas de no sé donde y me las tiró. Eran 30 o 40 euros", ha contado. La mujer ha explicado que ha precisado tratamiento psicológico por estos hechos. "Mi vida ha cambiado", ha asegurado.

El acusado ha solicitado declarar al final del juicio y su abogado ha aportado al inicio de la vista oral un informe pericial para tratar de acreditar que el acusado no pudo cometer los hechos que se le imputan por su estado de salud en aquella época.