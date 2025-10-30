El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: "Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina"

Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos se defiende. El perito cuya titulación ha sido puesta en duda y ha paralizado el juicio con jurado popular por el asesinato de un bebé en Porto Cristo sostiene que está "completamente habilitado" para realizar informes como el de este caso. "Esto es una caza de brujas. Soy licenciado en Medicina y Cirugía por una universidad de California", ha explicado Cuadrado a Diario de Mallorca. Aunque admite que este título no está homologado en España, sostiene que solo sería necesario para ejercer como médico. "Para ser perito judicial no hace falta", argumenta, tras añadir que es también diplomado en Anatomía Humana por la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos). Respecto a la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por estafar a decenas de personas con cursos y títulos falsos con una asociación de criminólogos, señala que está "recurrida" y se desvincula del fraude. "Cuando ocurrieron los hechos yo no era el presidente", argumenta.

Las dudas sobre la capacitación de Carlos Cuadrado, contratado por el abogado de la madre de la bebé, surgieron tras su declaración en el juicio el pasado martes como experto en Medicina Forense, en la que sostuvo que la niña "nació muerta" y menospreció la labor de los médicos forenses del caso. Su informe es la principal prueba que esgrimen las defensas para pedir la absolución de la madre y los tíos de la bebé frente a la petición de prisión permanente revisable de la Fiscalía.

La magistrada que fue preside el juicio fue informada de que Cuadrado ha sido condenado recientemente y que existen dudas sobre sus titulaciones académicas. Tras informar a las partes de esta circunstancia, acordó suspender la vista oral hasta el próximo miércoles para realizar las comprobaciones necesarias. Entre ellas, solicitar al ministerio de Educación que informe de los títulos que tiene reconocidos Cuadrado en España.

"La homologación está pendiente"

Preguntado por este diario acerca de estas dudas, Carlos Cuadrado alega que está facultado para actuar como perito. "Soy licenciado en Cirugía y Medicina por una universidad de California, un grado en Anatomía por la Universidad de Oxford y una especialidad en Medicina Forense hecha en España", explica. "La homologación del título está pendiente, la pedí hace siete u ocho años, pero qué voy a hacer si los trámites van despacio. Pero tampoco la necesito para ejercer como perito, solo sería necesaria para actuar como médico con pacientes", expone Cuadrado.

La sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por estafa reconoce a Cuadrado una extensa lista de títulos: graduado en Derecho y Criminología por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, máster universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Cantabria, máster universitario en Medicina de Urgencias-Emergencias por la Universidad Miguel Hernández de Elche y graduado en Psicología por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla.

"Plenamente habilitado"

Cuadrado fue también denunciado, juzgado y absuelto por instrusismo en una sentencia dictada en junio de 2023 por un juzgado de lo penal de Madrid y confirmada por la Audiencia Provincial. Estaba acusado de anunciarse como perito judicial en Medicina y Psicología sin estar habilitado y el fallo le exculpó: "No ha quedado acreditado que el acusado careciera de los títulos académicos correspondientes [...] y está plenamente habilitado para ejercer como perito judicial", señaló el fallo, ratificado después por la Audiencia Provincial de Madrid.

El perito dice ser víctima "de una caza de brujas", de la que culpa a los médicos forenses. "Creo que mi nivel expositivo les dejó en evidencia y se han sentido ofendidos", señala sobre su declaración en el juicio por la muerte del bebé. "Desde que empecé como perito me ha ido bastante bien y hay gente a la que le ha molestado que un médico forense cobre unos 2.000 euros y yo gane bastante más", asegura.