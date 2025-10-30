Orden de alejamiento para el detenido por abusar de cuatro compañeras y una interna de una residencia de Campos

El hombre de 33 años que ayer fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de abusos sexuales a cuatro compañeras de trabajo de una residencia de Campos y a una interna, ha quedado este mediodía en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en Manacor, aunque con una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse tanto a las víctimas como al establecimiento. El hombre, asistido por la letrada Francisca Pol, se ha acogido a su derecho a no declarar.

El sospechoso trabajaba en una residencia de la tercera edad de Campos, y durante los últimos meses presuntamente sometió a tocamientos a cuatro jóvenes compañeras y a una interna que sufre una parálisis. En todos los casos se habría ofrecido a hacer a las víctimas masajes terapéuticos, que habría aprovechado para manosearles los pechos y los glúteos. Algunas de las denunciantes afirmó que les había quitado a la fuerza algunas de las prendas de ropa que llevaban.

En un principio las víctimas no habrían denunciado por miedo, aunque al comprobar que eran varias las mujeres que habían sufrido estos abusos, incluida una interna con graves problemas de movilidad, decidieron presentar una denuncia conjunta ante la Guardia Civil.

El hombre fue detenido ayer en el pueblo de la Part Forana donde reside, y esta mañana ha sido conducido a disposición judicial en Manacor. Allí se ha acogido a su derecho a no declarar y ha quedado en libertad con cargos, con una orden que le prohíbe acercarse tanto a las cinco víctimas como a la residencia.