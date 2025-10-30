Un incendio causa daños en una casa de campo de Santa Maria
Las llamas se han originado en un sótano pero el humo se ha extendido a la planta superior
Los Bombers de Mallorca han sofocado este mediodía un incendio declarado en el sótano de una casa de campo de Santa Maria. El humo se ha originado al parecer a una caldera y la humareda se ha extendido por el resto de la vivienda.
El fuego se ha declarado al mediodía en el sótano de una casa de campo de Santa Maria, donde había una caldera y otras máquinas, como la depuradora de la piscina, que ha sufrido grandes daños. El humo se ha extendido a la planta superior, donde se han producido también desperfectos.
Al lugar han acudido dotaciones de los parques de Inca y Sóller de los Bombers de Mallorca, que han sofocado el fuego y han ventilado el inmueble.
