La Guardia Civil recupera 800.000 euros estafados en la compra de una vivienda en Palma

Agentes de la Guardia Civil dedicados a combatir la ciberdelincuencia han recuperado 800.000 euros que habían sido estafados a un ciudadano de Países Bajos durante la operación de compra de una vivienda en Palma. Los delincuentes utilizaron el método conocido como "man in the middle" para suplantar la identidad de una inmobiliaria y conseguir que el comprador les ingresara el pago a ellos. La rapidez a la hora de interponer la denuncia fue crucial para que los investigadores pudieran bloquear la transferencia y recuperar el dinero. En lo que va de año la Guardia Civil ha recuperado más de 2,5 millones de euros sustraídos por las organizaciones de estafadores informáticos.

Según informa la Guardia Civil, sus agentes especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia, integrados en el Equipo de Delincuencia Informática y Tecnológica (Edite) y el Equipo Arroba, han recuperado 800.000 euros que habían sido estafados durante la operación de compra de una vivienda en Palma, mediante el método conocido como "man in the middle", un timo cada vez más frecuente.

Se trata de un método en el que los delincuentes usan técnicas informáticas para entrometerse en las comunicaciones entre las partes. En este caso, en los correos electrónicos intercambiados entre la inmobiliaria, el cliente (de nacionalidad neerlandesa) y su despacho de abogados. Cuando la inmobiliaria le envió los datos del pago al cliente, los estafadores intervinieron las comunicaciones y a la víctima le llegó un correo idéntico al original, pero con los datos de pago modificados, lo que hizo que el pago se remitiera a la cuenta de los estafadores. Para ello habían creado dominios casi idénticos a los originales que han indujeron a error a todas las partes.

Cuando el banco de la víctima recibió los justificantes de pago y la cadena de emails, se percató de que algo no cuadraba y alertó de la estafa. La inmobiliaria inmediatamente se personó en dependencias de la Guardia Civil de Calviá y presentó la denuncia, pasando inmediato aviso al equipo contra la ciberdelincuencia, que activó el procedimiento de urgencia que permitió bloquear la trasferencia bancaria con gran celeridad gracias a la colaboración de las entidades bancarias.

La Guardia Civil recalca que este tipo de delitos son cada vez más comunes e incide en la necesidad de prevención por parte de los usuarios, realizando las verificaciones pertinentes. La rapidez a la hora de percatarse y de presentar denuncia es fundamental para poder optar a recuperar el dinero.

A lo largo de este año los equivos contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Baleares, han recuperado un total de 2.554.109 euros sustraídos mediante esta clase de estafas, que pudieron ser devueltos a sus propietarios.