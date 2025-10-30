Detenidos cuatro extranjeros por usar documentación falsa para conseguir trabajo
Los hombres, tres senegaleses y un nigeriano, empleaban permisos de residencia de otras personas
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres —tres senegaleses y un nigeriano— por, presuntamente, emplear documentación de otras personas para conseguir trabajos en diferentes edificios en construcción de Mallorca.
Según informa la Policía, los agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) realizaron una serie de controles en diferentes obras en construcción de la isla, y detectaron irregularidades en la documentación presentada por varios trabajadores. Tras una investigación confirmaron que los investigados no eran los verdaderos titulares de los permisos de residencia y trabajo que habían utilizado para solicitar los contratos laborales.
Los presuntos autores habrían accedido a los documentos de terceras personas en situación regular, aprovechando su parecido físico, para eludir los controles de identidad en los lugares de trabajo y mantener una apariencia de legalidad ante las empresas contratantes.
Finalmente, y practicadas todas las comprobaciones y gestiones de investigación, los agentes arrestaron el pasado miércoles a los cuatros hombres como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
- Seis vestidos perfectos para el otoño
- Horario y dónde ver por televisión al Constància, Poblense, Sant Jordi, Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey
- Mechaal bate el legendario récord de Balears de media maratón de Toni Peña
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- Sombras & Pliegues | Seis vestidos perfectos para el otoño
- Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Investigado por circular a 104 km/h por el Camí dels Reis, en Palma, con un límite de 30