Detenidos cuatro extranjeros por usar documentación falsa para conseguir trabajo

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres —tres senegaleses y un nigeriano— por, presuntamente, emplear documentación de otras personas para conseguir trabajos en diferentes edificios en construcción de Mallorca.

Según informa la Policía, los agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) realizaron una serie de controles en diferentes obras en construcción de la isla, y detectaron irregularidades en la documentación presentada por varios trabajadores. Tras una investigación confirmaron que los investigados no eran los verdaderos titulares de los permisos de residencia y trabajo que habían utilizado para solicitar los contratos laborales.

Los presuntos autores habrían accedido a los documentos de terceras personas en situación regular, aprovechando su parecido físico, para eludir los controles de identidad en los lugares de trabajo y mantener una apariencia de legalidad ante las empresas contratantes.

Finalmente, y practicadas todas las comprobaciones y gestiones de investigación, los agentes arrestaron el pasado miércoles a los cuatros hombres como presuntos autores de un delito de falsedad documental.