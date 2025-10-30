Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos cuatro extranjeros por usar documentación falsa para conseguir trabajo

Los hombres, tres senegaleses y un nigeriano, empleaban permisos de residencia de otras personas

Un agente de la UCRIF de la Policía Nacional.

Un agente de la UCRIF de la Policía Nacional. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres —tres senegaleses y un nigeriano— por, presuntamente, emplear documentación de otras personas para conseguir trabajos en diferentes edificios en construcción de Mallorca.

Según informa la Policía, los agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) realizaron una serie de controles en diferentes obras en construcción de la isla, y detectaron irregularidades en la documentación presentada por varios trabajadores. Tras una investigación confirmaron que los investigados no eran los verdaderos titulares de los permisos de residencia y trabajo que habían utilizado para solicitar los contratos laborales.

Los presuntos autores habrían accedido a los documentos de terceras personas en situación regular, aprovechando su parecido físico, para eludir los controles de identidad en los lugares de trabajo y mantener una apariencia de legalidad ante las empresas contratantes.

Finalmente, y practicadas todas las comprobaciones y gestiones de investigación, los agentes arrestaron el pasado miércoles a los cuatros hombres como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Seis vestidos perfectos para el otoño
  2. Horario y dónde ver por televisión al Constància, Poblense, Sant Jordi, Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey
  3. Mechaal bate el legendario récord de Balears de media maratón de Toni Peña
  4. Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
  5. Sombras & Pliegues | Seis vestidos perfectos para el otoño
  6. Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja
  7. El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
  8. Investigado por circular a 104 km/h por el Camí dels Reis, en Palma, con un límite de 30

La Guardia Civil recupera 800.000 euros estafados en la compra de una vivienda en Palma

La Guardia Civil recupera 800.000 euros estafados en la compra de una vivienda en Palma

Detenidos cuatro extranjeros por usar documentación falsa para conseguir trabajo

Detenidos cuatro extranjeros por usar documentación falsa para conseguir trabajo

Detenido por tocar las nalgas y lamer la cara a dos chicas en una discoteca de Palma

Detenido por tocar las nalgas y lamer la cara a dos chicas en una discoteca de Palma

Piden 7 años de cárcel a un hombre por violar con un consolador a una prostituta en Calvià

Piden 7 años de cárcel a un hombre por violar con un consolador a una prostituta en Calvià

Un acusado golpea a un testigo en pleno juicio en Vía Alemania, en Palma

Un acusado golpea a un testigo en pleno juicio en Vía Alemania, en Palma

El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: "Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina"

El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: "Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina"

La jueza pregunta al ministerio de Educación qué títulos tiene el perito del juicio por el asesinato del bebé en Porto Cristo

La jueza pregunta al ministerio de Educación qué títulos tiene el perito del juicio por el asesinato del bebé en Porto Cristo

El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína

El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína
Tracking Pixel Contents