Detenido por tocar las nalgas y lamer la cara a dos chicas en una discoteca de Palma
El personal de seguridad del establecimiento retuvo al individuo hasta la llegada de la Policía Naciona
Agentes de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del sábado a un individuo que presuntamente tocó las nalgas a dos chicas en una discoteca de Palma y le lamió la cara a una de ellas. El hombre, de nacionalidad marroquí, fue retenido por el personal de seguridad del local hasta la llegada de una patrulla policial
Los hechos, según informan fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado, en una discoteca de Palma. Un hombre se acercó a un grupo de amigas y le tocó las nalgas a una de ellas. La joven le recriminó su acción y el hombre se alejó de ellas.
Más tarde, el mismo hombre volvió donde se encontraban las chicas y, sin mediar palabra, le lamió la mejilla a la misma chica que había agredido sexualmente minutos antes. Acto seguido, le tocó las nalgas a otra de las amigas.
Las víctimas pidieron ayuda al personal de seguridad, que expulsó al individuo de la discoteca y le retuvo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.
Tras tomar una primera manifestación a las víctimas y a testigos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual.
