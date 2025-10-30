Detenido en Palma por robar en un supermercado y causar daños en el vehículo policial

La Policía Local de Palma detuvo a un hombre de nacionalidad búlgara y 46 años de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de daños. El arresto se produjo después de ser sorprendido sustrayendo productos en un supermercado. El individuo causó importantes desperfectos en el vehículo policial que lo trasladaba.

Los hechos se iniciaron en la tarde del 27 de octubre, sobre las 21:00 h, cuando una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) fue comisionada por la Base del 092 a un supermercado de la calle Cotlliure. El personal de seguridad del establecimiento tenía retenido a un hombre por un presunto hurto.

Según el relato del vigilante, el detenido había intentado abandonar el local pagando solo una parte de lo que se llevaba, ocultando el resto de productos bajo sus ropas. Al ser requerido para que mostrara lo que portaba, el hombre reaccionó de forma agresiva, propinándole varios empujones y lanzando al suelo los artículos sustraídos.

Durante su traslado a dependencias policiales comenzó a golpear la puerta trasera del coche patrulla. Las continuas patadas provocaron desperfectos en el marco de la ventana y la rotura de una moldura.

Tras las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.