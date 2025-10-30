Un acusado golpea a un testigo en pleno juicio en Vía Alemania, en Palma
El individuo ha sido rápidamente reducido y arrestado por la Policía Nacional y la vista ha quedado suspendida
Un hombre que se enfrentaba a un juicio por quebrantamiento en un juzgado de lo penal del edificio de Vía Alemania, en Palma, ha sido detenido por golpear en plena vista a la actual pareja de su exmujer, que estaba declarando como testigo. El hombre ha sido reducido por agentes de la Policía Nacional y el juicio ha quedado suspendido.
El incidente ha ocurrido sobre las diez de la mañana, en un juzgado de lo penal de Vía Alemania, donde se estaba celebrando un juicio por quebrantamiento. El acusado ya había declarado y era el turno de los testigos, que estaban separados de él por un biombo. Mientas declaraba un hombre, actual pareja de la ex del acusado, este se ha levantado de repente y se ha abalanzado contra el testigo, al que ha propinado varios golpes delante de la jueza, fiscal y su defensa.
Los presentes han pedido ayuda a gritos: "¡Seguridad, seguridad!" y poco después han llegado agentes de la Policía Nacional y vigilantes de seguridad que se encontraban en la sede judicial, que han reducido al individuo, que ha quedado detenido y ha sido trasladado a los calabozos. La víctima no ha sufrido lesiones de consideración.
Todo el incidente ha quedado registrado por la cámara que grababa el juicio, que ha tenido que ser suspendido.
