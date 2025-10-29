Un motorista muere al chocar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en sa Indioteria

Un motorista de 65 años ha fallecido este mediodía al colisionar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en la calle Gremi Tintorers, en sa Indioteria. El hombre ha sido atendido en primera instancia por el equipo del vehículo sanitario, pero no ha podido superar la gravedad de sus lesiones.

El accidente, según confirman fuentes del 061 y la Policía Local de Palma, ha ocurrido sobre las doce y media del mediodía, en la calle Gremi Tintorers, a la altura de sa Indioteria. Según las primeras informaciones, una ambulancia que iba a un servicio urgente ha realizado una maniobra para esquivar un camión y ha colisionado contra el motorista.

El hombre, de 65 años, ha quedado tendido en el suelo a consecuencia de la colisión, en situación de parada cardiorrespiratoria. El equipo del vehículo sanitario le ha prestado las primeras asistencias y posteriormente ha acudido una UVI móvil del 061. Los médicos le han practicado maniobras de resucitación, pero todo ha sido inútil y la víctima ha fallecido en el lugar.

Dotaciones de la Policía Local de Palma han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro y han realizado una inspección en el lugar.