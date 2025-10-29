El juicio por la muerte del bebé, suspendido ante las dudas sobre la titulación de un perito de las defensas

El juicio con jurado popular por la muerte de un bebé al ser arrojado a un contenedor de basuras en Porto Cristo ha quedado suspendido. La magistrada ha decidido aplazar la continuación de la vista oral hasta el próximo miércoles para recabar información y documentación sobre la titulación de Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, el perito contratado por las defensas que ayer declaró que la niña nació muerta. En el juicio, se presentó como médico esp

La sala ha tenido conocimiento esta mañana de que Cuadrado fue condenado en julio pasado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por estafar a decenas de personas con cursos y titulos fraudulentos a través de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España (Asprocrime), creada por él mismo.

También fue denunciado, juzgado y absuelto en otro proceso por anunciarse como perito judicial en medicina y psicología sin estar habilitado para ello. En aquella ocasión, un juzgado de lo penal de Madrid lo exculpó: "No ha quedado acreditado que el acusado careciera de los títulos académicos correspondientes", señaló el fallo, ratificado después por la Audiencia Provincial de Madrid.

La continuidad del juicio está en el aire tras estas revelaciones. El informe pericial de Carlos Cuadrado, que sostiene que la bebé "nació muerta" y que en realidad se trató de "un aborto", es la principal evidencia de las defensas para rebatir la tesis de los médicos forenses y la Fiscalía, que reclama condenas de prisión permanente revisable por asesinato. La credibilidad del perito ha quedado seriamente comprometida ante el jurado popular que debe decidir sobre la culpabilidad de la madre y los tíos de la bebé.

Las defensas consideran que su estrategia ha quedado muy tocada y que el jurado está contaminado, por lo que valoran la posibilidad de solicitar la nulidad de todo el juicio. Esto implicaría que la causa volviera al juzgado de instrucción de Manacor en el que se investigó, según las fuentes consultadas por este diario. Otra posibilidad es solicitar un informe pericial a otro experto para mantener su tesis, pero el plazo sería muy corto, ya que debería tener listo su dictamen la semana próxima, ya que al tratarse de un juicio con jurado popular no puede ser aplazado sine die.