El juicio por la muerte de un bebé en un contenedor, en el aire ante las dudas sobre la titulación del perito de la defensa

El juicio con jurado popular por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo podría quedar anulado. La jueza que preside la vista ha tenido conocimiento de que el perito que ayer declaró a petición de las defensas y defendió que la niña nació muerta podría no tener el título de médico. Además, el perito, Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, fue condenado a dos años de cárcel por estafa en julio pasado por la Audiencia Nacional por engañar a decenas de personas con títulos de criminología inservibles.

La magistrada que preside el juicio ha informado a las partes de esta circunstancia a primera hora de la mañana y se ha celebrado una vista a puerta cerrada. El juicio está paralizado ahora a la espera de que la sala recibe la documentación de la Audiencia Nacional y de otro tribunal para determinar si Carlos Cuadrado está habilitado para ejercer como perito. Su informe es la prueba principal de las defensas para reclamar la absolución de los tres acusados frente a las peticiones de prisión permanente revisable de la Fiscalía.