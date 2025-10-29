El juicio por la muerte de un bebé en un contenedor, en el aire ante las dudas sobre la titulación del perito de la defensa
La magistrada está a la espera de recibir documentación para decidir si la vista oral prosigue o se anula
Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos fue condenado a dos años de cárcel por estafa en julio pasado
El juicio con jurado popular por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo podría quedar anulado. La jueza que preside la vista ha tenido conocimiento de que el perito que ayer declaró a petición de las defensas y defendió que la niña nació muerta podría no tener el título de médico. Además, el perito, Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, fue condenado a dos años de cárcel por estafa en julio pasado por la Audiencia Nacional por engañar a decenas de personas con títulos de criminología inservibles.
La magistrada que preside el juicio ha informado a las partes de esta circunstancia a primera hora de la mañana y se ha celebrado una vista a puerta cerrada. El juicio está paralizado ahora a la espera de que la sala recibe la documentación de la Audiencia Nacional y de otro tribunal para determinar si Carlos Cuadrado está habilitado para ejercer como perito. Su informe es la prueba principal de las defensas para reclamar la absolución de los tres acusados frente a las peticiones de prisión permanente revisable de la Fiscalía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»
- El Supremo confirma la condena a la exconcejal Jhardi por perjudicar al Grupo Cursach