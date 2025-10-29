Un hombre circula por Sóller en patinete con un bebé en brazos
Un ciudadano ha grabado esta mañana al conductor, que transitaba por la calle de sa Mar con un pequeño en uno de sus brazos
La Policía Local de Sóller trabaja para identificar al conductor de un patinete eléctrico que esta mañana circulaba por la calle de sa Mar con un bebé en brazos. Esta acción está expresamente prohibida por la normativa de tráfico ante el evidente riesgo que supone para el menor.
Un ciudadano grabó en vídeo el momento en que el patinete transitaba por la vía con un niño pequeño en brazos y las imágenes llegaron rápidamente a la Policía Local. En la grabación se ve al hombre, con un casco en la cabeza pero sin los elementos reflectantes obligatorios, que circula por la calzada sujetando a un bebé con uno de sus brazos. El cuerpo ha abierto una investigación para determinar la identidad del conductor y sancionarlo por acción.
La Policía Local realiza de forma habitual campañas para prevenir conductas imprudentes como la ocurrida hoy. Durante la rueda de prensa semanal, el concejal de Gobernación, Carlos Darder, explicó que el cuerpo policial efectúa controles aleatorios de manera periódica con el objetivo de frenar las actitudes incívicas de muchos conductores, tanto de coches y motos como de patinetes eléctricos.
Por otra parte, próximamente los agentes pondrán especial atención en el control del ruido. Actualmente, cinco miembros del cuerpo municipal realizan un curso de sonometría que les permitirá utilizar el sonómetro para sancionar a los conductores cuyos tubos de escape superen los límites acústicos permitidos.
