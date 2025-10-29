Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Heridos un ciclista y un conductor de un patinete al chocar en Alcúdia

El accidente se pudo deber a que ninguno de los dos implicados llevaba luces

El lugar donde ocurrió el accidente, en el camino del cementerio de Alcúdia.

El lugar donde ocurrió el accidente, en el camino del cementerio de Alcúdia. / Policía Local de Alcúdia

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un ciclista y un conductor de patinete resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar el lunes por la noche en el camino del cementerio de Alcúdia. La Policía Local abrió un atestado para aclarar las causas y comprobó que ninguno de los dos llevaba luces.

El patinete implicado en la colisión.

El patinete implicado en la colisión. / Policía Local de Alcúdia

Según informa la Policía Local de Alcúdia, el accidente se produjo sobre las diez y veinte de la noche , cuando ya era noche cerrada, en el camino del cementerio de la localidad. Un patinete y una bicicleta chocaron y los dos implicados sufrieron heridas. El conductor del patinete estaba en estado grave. Los dos fueron atendidos por la dotación de una ambulancia y trasladados a un hospital.

Al lugar acudieron también dotaciones de la Policía Local, que abrieron una investigación para aclarar lo ocurrido. Aparentemente ninguno de los dos vehículos llevaba las luces obligatorias, lo que pudo ser determinante en la colisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
  2. Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
  3. Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
  4. La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
  5. Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
  6. El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
  7. Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»
  8. El Supremo confirma la condena a la exconcejal Jhardi por perjudicar al Grupo Cursach

Heridos un ciclista y un conductor de un patinete al chocar en Alcúdia

Heridos un ciclista y un conductor de un patinete al chocar en Alcúdia

El juicio por la muerte de un bebé en un contenedor, en el aire ante las dudas sobre la titulación del perito de la defensa

El juicio por la muerte de un bebé en un contenedor, en el aire ante las dudas sobre la titulación del perito de la defensa

Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres

Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres

Una de las víctimas de los robos en chalés de Puig de Ros denuncia que le sustrajeron 100.000 euros en dinero y joyas

Una de las víctimas de los robos en chalés de Puig de Ros denuncia que le sustrajeron 100.000 euros en dinero y joyas

Tres heridos y 38 desalojados por un incendio en un piso en Cala Bona, en Son Servera

Tres heridos y 38 desalojados por un incendio en un piso en Cala Bona, en Son Servera

La Guardia Civil busca al conductor kamikaze que circuló en sentido contrario por la autopista del aeropuerto

La Guardia Civil busca al conductor kamikaze que circuló en sentido contrario por la autopista del aeropuerto

Detenida una turista por destrozar una habitación de hotel en Magaluf

Detenida una turista por destrozar una habitación de hotel en Magaluf

Vecinos de Puig de Ros, en Llucmajor, denuncian robos en domicilios y reclaman más vigilancia policial

Vecinos de Puig de Ros, en Llucmajor, denuncian robos en domicilios y reclaman más vigilancia policial
Tracking Pixel Contents