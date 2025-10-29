Heridos un ciclista y un conductor de un patinete al chocar en Alcúdia

Un ciclista y un conductor de patinete resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar el lunes por la noche en el camino del cementerio de Alcúdia. La Policía Local abrió un atestado para aclarar las causas y comprobó que ninguno de los dos llevaba luces.

El patinete implicado en la colisión. / Policía Local de Alcúdia

Según informa la Policía Local de Alcúdia, el accidente se produjo sobre las diez y veinte de la noche , cuando ya era noche cerrada, en el camino del cementerio de la localidad. Un patinete y una bicicleta chocaron y los dos implicados sufrieron heridas. El conductor del patinete estaba en estado grave. Los dos fueron atendidos por la dotación de una ambulancia y trasladados a un hospital.

Al lugar acudieron también dotaciones de la Policía Local, que abrieron una investigación para aclarar lo ocurrido. Aparentemente ninguno de los dos vehículos llevaba las luces obligatorias, lo que pudo ser determinante en la colisión.