Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma

El cadáver de Eric S. ha sido hallado sobre las once de la mañana en la carretera de Sóller

Agentes de la Policía Nacional de Palma. / CNP

Xavier Peris

Palma

El cuerpo sin vida de Eric S., un conocido empresario de Palma que estaba desaparecido desde el pasado sábado, ha sido encontrado esta mañana en la carretera de Sóller. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre su fallecimiento, si bien los primeros indicios apuntan a que no ha habido intervención de otras personas.

Eric S., de 54 años, era una persona muy conocida, ya que durante años dirigió el café 2 Terres, en la plaza Cardenal Reig, en Palma. El hombre fue visto por última vez el pasado sábado y la asociación SOS Desaparecidos había publicado una alerta solicitando colaboración ciudadan para encontrarle. La Policía Nacional había iniciado una investigación para tratar de localizarle.

Finalmente el hombre ha aparecido sin vida sobre las once de la mañana en la carretera de Sóller. Al lugar donde estaba el cadáver han acudido agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y una comisión judicial. Los agentes han realizado una inspección ocular en el lugar y han iniciado pesquisas para tratar de determinar las circunstancias de su muerte. Los primeros indicios recogidos en el lugar apuntan a que en el fallecimiento no habrían intervenido otras personas.

El juicio por la muerte del bebé, suspendido ante las dudas sobre la titulación de un perito de las defensas

El juicio por la muerte del bebé, suspendido ante las dudas sobre la titulación de un perito de las defensas

