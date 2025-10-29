Diez detenidos en la última fase de la operación contra el narcotráfico en Mallorca

La última fase, por ahora, de la operación Manso-Primo-Enroque-Bal contra una gran red de narcotráfico y blanqueo de dinero en Mallorca se ha saldado con diez detenidos. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han practicado desde primera hora de la mañana dieciocho registros en domicilios de Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Rajada y Son Servera donde presuntamente se vendía droga y se han incautado de diferentes cantidades de estupefacientes y dinero.

Fuentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han confirmado que esta mañana, a partir de las seis y media, se ha producido una nueva fase de esta operación, que se inició a mediados de agosto con la detención de los principales cabecillas de la trama, Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez, y en la que fue arrestado también el inspector Faustino Nogales, que durante años dirigió uno de los grupos antidroga de la Policía.

A lo largo de los últimos dos meses los cuerpos policiales han repetido las operaciones contra los diferentes escalafones de la organización, siempre en sentido descendente. Empezaron con el arresto de los presuntos líderes de la trama y fueron sucesivamente arrestando a los diferentes grupos que les compraban partidas de droga y la distribuían. En total hay más de cincuenta detenidos.

En esta última operación los investigadores han irrumpido en diferentes domicilios donde presuntamente vendían estupefacientes. A primera hora de la mañana han irrumpido en dieciocho viviendas, consideradas puntos de venta de droga, de Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Rajada y Son Servera . En total han realizado dieciocho registros, han arrestado a diez sospechosos y se han intervenido diferentes cantidades de droga.

En el dispositivo de hoy han participado agentes de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, así como guías caninos y medios aéreos de los dos cuerpos policiales. La operación sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones.