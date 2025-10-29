Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios detenidos en una nueva fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Mallorca

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional realizan registros en supuestos puntos de venta de droga de Palma, Capdepera, Manacor y Marratxí

Traslado de detenidos en la operación contra el narcotráfico.

Traslado de detenidos en la operación contra el narcotráfico. / B.RAMON

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los responsables de la operación Manso-Primo-Enroque-Bal, desarrollada durante los últimos dos meses contra una gran organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de dinero en Mallorca, siguen tirando del hilo. A primera hora de la mañana de hoy se ha puesto en marcha una nueva fase, en la que se han realizado registros en varios domicilios donde supuestamente se vendía droga en Palma, Marratxí, Capdepera y Manacor, que se ha saldado con varias personas detenidas.

Según confirman fuentes policiales, se trata de un nuevo escalafón de una vasta red de narcotraficantes. Desde que el pasado mes de agosto reventó la investigación con las primeras detenciones, entre las que estaban las de los considerados principales responsables de la trama, Stefan Milojevic y el abogado Gonzálo Márquez, así como el inspector de Policía Faustino Nogales, se han ido sucediendo las operaciones hacia los escalones inferiores de la organización. En total ha habido ya más de cincuenta arrestos.

Y esta mañana se ha producido una nueva fase de la investigación, en este caso sobre una serie de presuntos puntos de venta de droga en Palma, Marratxí, Manacor y Capdepera. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han irrumpido a primera hora de la mañana con órdenes judiciales para realizar registros en los domicilios. La operación sigue abierta, pero las fuentes han confirmado que ha habido varias personas detenidas.

