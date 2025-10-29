El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína

El conductor de la ambulancia que este mediodía ha colisionado con una moto en Palma, accidente en el que ha muerto el motorista, de 65 años, ha dado positivo en cocaína en el test de drogas al que ha sido sometido por la Policía Local. Los agentes prosiguen con la investigación del siniestro y están a la espera de la confirmación de las pruebas del laboratorio, ya que el test policial es solo indiciario. El chófer no presentaba indicios de encontrarse bajo la influencia de la droga y comentó que la había consumido el pasado fin de semana.

El accidente ha ocurrido a las doce y media del mediodía de hoy, en la calle Gremi Tintorers, a la altura de sa Indioteria, en Palma. Una ambulancia que acudía a una emergencia con la sirena en marcha ha cruzado un semáforo en rojo. En ese momento ha pasado una moto conducida por un hombre de 65 años, que ha colisionado contra un lateral del vehículo de emergencias. De las primeras informaciones se desprende que la ambulancia no circulaba en ese momento a gran velocidad, y que fue el motorista el que impactó contra ella.

La víctima ha caído al suelo y ha recibido un fuerte golpe en la cabeza, ya que al parecer se le ha desprendido el casco. El motorista ha sufrido gravísimas lesiones. El equipo del vehículo sanitario con el que ha chocado le ha prestado las primeras asistencias, auxiliado posteriormente por otra ambulancia que ha acudido al lugar. El motorista ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y no ha respondido a los intentos de reanimación de los sanitarios, por lo que ha fallecido en el lugar.

Dotaciones de la Policía Local de Palma han acudido al lugar para realizar el atestado. Los agentes han cortado parcialmente el tráfico hasta que ha sido retirado el cadáver de la víctima y han realizado una inspección ocular. Cuando han sometido al conductor a las pruebas de alcohol y drogas, el hombre ha dado positivo en cocaína, por lo que está siendo investigado. El chófer no presentaba signos de encontrarse bajo la influencia de la droga, y comentó que la había consumido el pasado fin de semana.

Las pruebas de drogas que realiza la Policía Local solo son indiciarias, por lo que deben ser ratificadas por un análisis de laboratorio. Los agentes han tomado muestras del conductor que serán analizadas y están pendientes de los resultados.