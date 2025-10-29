La jueza pregunta al ministerio de Educación qué títulos tiene el perito del juicio por el asesinato del bebé

La jueza que preside el juicio con jurado popular por el asesinato de una bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Manacor) ha pedido al ministerio de Educación que le informe de los titulos académicos del perito contratado por las defensas. También se ha solicitado a la Audiencia Nacional y a la Audiencia Provincial de Madrid las sentencias dictadas, una condenatoria por estafa y otra absolutoria de instrusismo, en sendos casos con el perito Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos como acusado.

La magistrada quiere saber así, tras las dudas surgidas sobre su capacidad, si Carlos Cuadrado está habilitado para elaborar un informe médico sobre la muerte de la bebé. El perito defendió ayer en su declaración que la niña "nació muerta" y su dictamen es la principal prueba de descargo de las defensas frente a la petición de prisión permanente revisable que reclama la Fiscalía.

El juicio ha quedado paralizado hasta el próximo miércoles por decisión de la magistrada a la espera de recibir estas informaciones. Al margen de si Carlos Cuadrado está habilitado o no para esa labor, las partes consideran que las dudas surgidas sobre la labor del perito han contaminado al jurado popular que debe decidir sobre la culpabilidad de los tres acusados. El escenario es incierto y la nulidad del juicio es una posibilidad real.

Indefensión

Las defensas podrían encargar un nuevo informe pericial que debería estar listo antes del miércoles, ya que los juicios con jurado popular no pueden quedar suspendidos por un plazo superior a los cinco días sin disolver el tribunal. Otra opción es que planteen que la situación les ha generado una indefensión suficiente como para anular la vista oral, ya que sin el informe pericial de Carlos Cuadrado pierden su gran baza para rebatir las conclusiones de los forenses, que sostienen que la niña nació viva.

En el banquillo de los acusados se sientan la madre y los tíos de la bebé por arrojarla a un contenedor en Porto Cristo el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer estaba embarazada de 26 o 27 semanas. La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses concluyeron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor. La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba viva y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba morir. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña.

El informe de Carlos Cuadrado rebate estas afirmaciones. Sostiene que la niña "nació muerta", como defendió el pasado martes en el juicio, y niega que las lesiones detectadas fueron fruto de un traumatismo.