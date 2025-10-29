Acepta dos años de cárcel por violar a una compañera de trabajo en Palma

La Sección Primera de la Audiencia de Palma han condenado este miércoles a dos años de cárcel a un acusado de violar a una compañera de trabajo en Palma. Con carácter previo al juicio, el procesado ha consignado 15.000 euros de indemnización a la víctima. No obstante su ingreso en prisión ha quedado en suspenso si no delinque en los próximos cinco años.

Los hechos que se han enjuiciado este miércoles en la Audiencia de Palma tuvieron lugar la madrugada del 3 de septiembre de 2022. El ahora condenado se encontraba durmiendo con una compañera de trabajo después de salir de copas tras el trabajo. En un momento dado, el joven la besó y luego la penetró vaginalmente sin que mediara consentimiento.

La víctima no se pudo resistir debido al estado de embriaguez en el que se encontraba. Cuando se recuperó, interpuso la correspondiente denuncia y agentes de la Policía Nacional le detuvieron por este motivo. El fiscal solicitaba inicialmente para el procesado ocho años de prisión por un presunto delito de abuso sexual con penetración.

Con carácter previo a la celebración del juicio, el acusado consignó en la Audiencia de Palma 15.'000 euros para indemnizar a la víctima, asistida por el abogado Óscar Navarro. Este letrado alcanzó un acuerdo de conformidad con la defensa del procesado y con la Fiscalía.

Reparación del daño

Así, a la hora de dictar sentencia 'in voce' se han tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño, al pagar la indemnización a la víctima, y de toxifrenia, ya que en el momento de producirse los hechos el procesado se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

La sentencia también establece el alejamiento del condenado de la víctima durante diez años y la prohibición de acercarse a esta a una distancia inferior de 300 metros. También ha sido condenado a diez años de libertad vigilada, al cumplir la condena y la inhabilitación para trabajar con menores durante siete años.