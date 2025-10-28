Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una de las víctimas de los robos en chalés de Puig de Ros denuncia que le sustrajeron 100.000 euros en dinero y joyas

El propietario ha presentado la denuncia ante la Guardia Civil de Llucmajor

Los ladrones fueron grabados por una cámara de seguridad.

Los ladrones fueron grabados por una cámara de seguridad.

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una de las víctimas de los robos en chalés cometidos el pasado fin de semana en la urbanización Puig de Ros, en Llucmajor, ha denunciado que los ladrones le sustrajeron 100.000 euros en dinero y joyas. El propietario ha presentado la denuncia ante la Guardia Civil.

Vecinos de la zona han denunciado que durante la madrugada del pasado sábado unos ladrones asaltaron dos viviendas, en las calles Voltor y Xoric, y lo habrían intentado al menos en una tercera, y reclamaron más vigilancia en la zona. Una de las víctimas, un ciudadano alemán, habría denunciado ante la Guardia Civil que los ladrones se habían llevado de su casa dinero y joyas, por un valor total de unos 100.000 euros.

Los robos se cometieron de madrugada, mientras los moradores dormían, de manera que no se dieron cuenta de los robos hasta la mañana siguiente. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar a los ladrones.

