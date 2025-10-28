Vecinos de Puig de Ros, en Llucmajor, denuncian robos en domicilios y reclaman más vigilancia policial

Un grupo de ladrones desvalijó en la madrugada del pasado sábado al menos dos chalés de la urbanización Puig de Ros, en Llucmajor, y lo intentó en otros más, según denuncian los vecinos, que se quejan de que estos asaltos se han repetido durante los últimos años, siempre al final de la temporada turística, y reclaman más vigilancia policial en la zona.

Los ladrones fueron grabados por las cámaras de seguridad de algunas de las viviendas asaltadas. En los vídeos aparecen al menos dos encapuchados merodeando por el jardín de un domicilio antes de forzar las puertas de acceso de las casas.

"Durante la madrugada del sábado entraron a robar en dos casas, en las calles Voltor y Xoric, y lo intentaron en una tercera, también de la calle Voltor", explica una de las vecinas de la zona. "Se meten en los jardines y luego hacen un pequeño agujero junto a la cerradura, con el que consiguen abrir la puerta. Luego entran y se llevan el dinero y los objetos de valor de pequeño tamaño que encuentran". Esta mujer explica que en las casas en las que entraron estaban durmiendo sus moradores, pero que no se enteraron del robo hasta la mañana siguiente. "Son muy sigilosos".

Los ladrones, captados por una cámara de seguridad de un domicilio. / DM

Los ladrones fueron grabados por una cámara de seguridad de una de las casas deambulando por el jardín, aparentemente muy tranquilos. En este domicilio encontraron al día siguiente un pequeño agujero junto a la cerradura de la puerta, pero no pudieron entrar. "Se ve que si no agujerean un punto muy preciso no pueden abrir la puerta", explica.

Un agujero junto a una cerradura forzada. / DM

Los vecinos explican que los robos en domicilios se han repetido años anteriores, siempre al final de la temporada turística. "Creemos que son delincuentes que vienen a hacer la temporada. Pasan el verano cometiendo robos en las calles de s'Arenal y al final, justo antes de marcharse, asaltan algunas casas", cuenta. "El año pasado llegaron a entrar en las habitaciones donde había gente durmiendo".

Los vecinos reclaman mayor vigilancia en las urbanizaciones por parte de Guardia Civil y Policía Local de Llucmajor. "En noviembre de 2021 ya recogimos más de 3.000 firmas y se llevó al pleno la iniciativa popular para pedir más seguridad en la zona. Entonces se aprobó colocar cámaras en las entradas y salidas de las urbanizaciones, algo que sí se hizo, y más presencia policial, pero a día de hoy es rarísimo ver un coche de Policía vigilando nuestras calles".