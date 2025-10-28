Dos peritos contratados por las defensas afirman que la bebé del contenedor "nació muerta"

Dos médicos contratados por las defensas de los acusados de asesinar a una bebé tirándola a un contenedor de basuras en Porto Cristo han asegurado hoy en el juicio que la niña "nació muerta". Los facultativos, que han declarado como peritos, han sentenciado que la recién nacida "no llegó a respirar nunca". "No hay duda de que se produjo un aborto", han señalado para contradecir así el informe de los médicos forenses, que mañana defenderán ante el jurado popular que la pequeña nació viva.

Los especialistas citados por los abogados de los procesados han calificado de "incongruente" y "contradictorio" el dictamen elaborado por dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Palma, una de las principales pruebas de la Fiscalía para reclamar una condena de prisión permanente revisable por asesinato. En su comparecencia, los expertos han recordado que los médicos que atendieron a la bebé en el hospital de Llevant concluyeron que su estado "era incompatible con la vida". Los peritos de las defensas, que estudiaron el caso a través de diversos informes, han asegurado que la bebé "no llegó a respirar nunca".

"Un aborto"

"El corazón no llegó a funcionar de forma autónoma y el pulmón no se había expandido. No puede haber una parada cardiorrespiratoria", han afirmado sobre la causa de la muerte establecida por los forenses. A su juicio, se trató de "un aborto". "Nació muerto y en el mejor de los casos con muerte cerebral, con un daño muy irreversible. Tendríamos un vegetal", han precisado sobre la viabilidad del feto tras las 26 semanas de gestación.

"Que tenga burbujas de aire no quiere decir que haya respirado, puede deberse a las maniobras de reanimación", han aseverado. Respecto a la hemorragia intracraneal que los forenses atribuyen a un traumatismo tras el nacimiento, los peritos de las defensas han señalado que "es imposible". "No fue por un impacto", han declarado, para asegurar que esa lesión se habría producido todavía en el vientre de su madre.

También han criticado la actuación de la ginecóloga que dos días antes atendió a la mujer en el hospital de Manacor. Han considerado que darle el alta cuando acudió con dolores y se determinó que estaba embarazada fue una decisión "prematura e imprudente, incluso negligente", dados los síntomas que presentaba. "Había evidencias de riesgo fetal", han considerado.

La fiscalía pide una condena de prisión permanente revisable para la madre y el tío de la niña, a los que acusa de un delito de asesinato con la agravante de parentesco. La hermana de la madre, por su parte, está acusada de omisión del deber de socorro y se enfrenta al pago de una multa.