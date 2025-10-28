Los médicos no aclaran si la bebé arrojada al contenedor en Porto Cristo nació viva

Los médicos que atendieron a la bebé que fue arrojada a un contenedor en Porto Cristo no han podido confirmar si la niña nació con vida. Un pediatra, una doctora y un enfermero han explicado en el juicio contra la madre y los tíos de la niña que no apreciaron "ningún signo de vida" cuando la atendieron, pero no han certificado tampoco que naciera ya muerta. Sí han coincidido en señalar que sus posibilidades de supervivencia eran "mínimas", tanto por su escaso desarrollo con solo 26 semanas de gestación como por los limitados recursos del hospital al que fue trasladada tras ser rescatada del contenedor.

El primero testigo que ha declarado hoy ha sido el pediatra que estaba de guardia en el hospital de Llevant cuando ocurrieron los hechos el 2 de noviembre de 2023. "Vi que habían traído el feto en una caja envuelto en trapos, con la placenta, y que ya lo estaban reanimando. Me dio la impresión de que era feto 22-26 semanas, con muy pocas probabilidades de viabilidad. Nuestro hospital no tiene neonatología. Nunca vi que se moviera ni signos de vida", ha señalado. Este médico ha señalado que el oxímetro mostró que había oxígeno en sangre y que con ese elemento pensaron "que el bebé nació vivo", pero ha cuestionado la fiabilidad de esa prueba porque el aparato era para adultos y el pie del bebé, donde se le aplicó, era extremadamente pequeño.

"No apreciamos ningún signo de vida. Nunca pudimos confirmar que llegara vivo, nunca detecté signos de vida. El bebé nació muerto, nunca respiró", ha apostillado después. Respecto a si tenía posibilidades de sobrevivir, ha valorado que era "mínima, de un 5 por ciento en un hospital de alto nivel", ya que se trataba de un feto "muy inmaduro". "Era un bebé que habitualmente no es viable.

Otra médica que atendió a la bebé ha confirmado que "el oxímetro marcó un número", lo que en principio era "un signo de vida", aunque también ha puesto en duda la fiabilidad de la prueba. Esta doctora ha considerado "posible" que naciera viva y ha mostrado dudas sobre su viabilidad. Por su parte, un enfermero que también atendió a la niña ha señalado que está capacitado para confirmar si vivió: "No soy quién para decir si estaba vivo o estaba muerto".

También ha declarado la ginecóloga que, tres días antes, atendió a la madre de urgencias en el hospital de Manacor. "La exploré y le dije que estaba embarazada. Parecía que no lo sabía. Llevaba 25 semanas de gestación. No tenía motivo para ingresarla, era un embarazo que estaba bien, con un sangrado escaso, y le di cita en obstetricia. No vi ningún riesgo de aborto", ha contado esta doctora.

La fiscalía pide una condena de prisión permanente revisable para la madre y el tío de la niña, a los que acusa de un delito de asesinato con la agravante de parentesco. La hermana de la madre, por su parte, está acusada de omisión del deber de socorro y se enfrenta al pago de una multa.