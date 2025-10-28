La Guardia Civil busca al conductor kamikaze que circuló en sentido contrario por la autopista del aeropuerto

La Guardia Civil de Tráfico está buscando al conductor del coche que en la madrugada del lunes fue grabado circulando en sentido contrario por la autopista del aeropuerto y estuvo a punto de ocasionar un grave accidente. Los investigadores están analizando las grabaciones del incidente.

Fue sobre las cuatro de la madrugada del pasado lunes, cuando varios conductores que circulaban por la autopista de Llucmajor, a la altura de la salida del Coll den Rabassa, se vieron sorprendidos por un vehículo que circulaba por el carril izquierdo, en sentido contrario. Al menos un vehículo tuvo que frenar bruscamente y realizar una maniobra brusca para evitar la colisión frontal. La escena fue recogida por la cámara de un coche.

La Guardia Civil tiene ya la grabación, que está siendo analizada por el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT). Los agentes están tratando de determinar la matrícula del coche que circulaba en sentido contrario para identificar al conductor.