La Guardia Civil busca al conductor kamikaze que circuló en sentido contrario por la autopista del aeropuerto
Agentes de Tráfico están analizando las grabaciones en las que aparece el vehículo, que estuvo a punto de ocasionar graves accidentes
La Guardia Civil de Tráfico está buscando al conductor del coche que en la madrugada del lunes fue grabado circulando en sentido contrario por la autopista del aeropuerto y estuvo a punto de ocasionar un grave accidente. Los investigadores están analizando las grabaciones del incidente.
Fue sobre las cuatro de la madrugada del pasado lunes, cuando varios conductores que circulaban por la autopista de Llucmajor, a la altura de la salida del Coll den Rabassa, se vieron sorprendidos por un vehículo que circulaba por el carril izquierdo, en sentido contrario. Al menos un vehículo tuvo que frenar bruscamente y realizar una maniobra brusca para evitar la colisión frontal. La escena fue recogida por la cámara de un coche.
La Guardia Civil tiene ya la grabación, que está siendo analizada por el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT). Los agentes están tratando de determinar la matrícula del coche que circulaba en sentido contrario para identificar al conductor.
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- Un coche destroza la estatua del 'Vermador', en la rotonda de entrada de Santa Maria
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero