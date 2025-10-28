Graban a un camión que circulaba con las puertas abiertas por la carretera de Sóller
El vehículo estuvo a punto de golpear a varios ciclistas que iban por el arcén
Un conductor grabó el pasado sábado por la tarde a un camión que circulaba con las puertas abiertas dando bandazos a lo largo de varios kilómetros por la carretera de Sóller, a la altura de Son Reus. Las puertas se movían y estuvieron a punto de golpear a varios ciclistas que iban por el arcén.
La grabación se habría efectuado el sábado por la tarde. Un camión circuló varios kilómetros por la carretera de Sóller con las puertas abiertas, que daban bandazos y esuvieron a punto de golpear a los vehículos con los que se cruzaba y a unos ciclistas que iban por el arcén.
La situación se prolongó varios kilómetros, y las puertas del camión pasaron muy cerca tanto de los árboles que hay junto a la carretera como de otros elementos de la vía, lo que podría haber ocasionado un grave accidente.
