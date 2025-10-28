Detenido un hombre que acababa de okupar una planta baja en el centro de Palma
Agentes de la Policía Local acudieron al local y comprobaron que el individuo acaba de forzar la puerta y ya se había instalado a vivir
La Policía Local de Palma evitó el pasado domingo que un individuo okupara un local en la calle Missió, junto a la calle Oms, en el centro de Palma. Varias patrullas acudieron al lugar alertadas por los vecinos y sorprendieron al hombre en su interior, que admitió que había forzado la entrada con la intención de instalarse allí a vivir. El individuo, español de 29 años, fue arrestado por un delito de ocupación y otro de daños.
Los hechos,según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las siete de la mañana del domingo, cuando la Base del 092 recibió un aviso alertando de que se estaba produciendo una okupación de una planta baja de la calle Missió, en el centro de Palma.
Varias dotaciones de la Policía Comunitaria del Distrito Este se desplazaron al lugar. A su llegada se entrevistaron con varios testigos, quienes manifestaron haber escuchado fuertes ruidos y haber presenciado cómo un individuo accedía a un local.
Los policías encontraron a un hombre en su interior, que reconoció haber accedido minutos antes sin ningún tipo de autorización, manifestando su intención de quedarse a vivir allí, ya que actualmente pernoctaba en la calle.
Los agentes pudieron comprobar los daños ocasionados en los accesos, que afectaban al bombín de la puerta y a la barrera metálica. Una de las testigos, residente en la misma finca, confirmó a los policías que dichos daños no existían el día anterior. El local estaba pendiente de ser alquilado.
Ante los hechos objetivamente observados, los daños visibles y las manifestaciones de los testigos y del propio implicado, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de ocupación de bien inmueble y otro delito leve de daños.
Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue trasladado a la Policía Nacional.
