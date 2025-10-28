Detenida una turista por destrozar una habitación de hotel en Magaluf

La Guardia Civil arrestó el pasado viernes a una turista de 29 años que causó grandes daños en una habitación de hotel en Magaluf, en Calvipa. La mujer destrozó el mobiliario y arrojó un televisor por la ventana, y opuso una fuerte resistencia a los agentes.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron el pasado viernes en un hotel de Magaluf, donde solicitaron la presencia policial porque una persona estaba causando destrozos en una de las habitaciones y había arrojado objetos por la ventana.

Los guardias civiles subieron a la habitación encontraron a la mujer, que presentaba una conducta errática y estaba muy alterada. La habitación había sufrido grandes desperfectos. La puerta de un armario estaba arrancada, la nevera estaba tumbada en el suelo y había tirado un televisor por la ventana, que había caído a una terraza inferior.

Los guardias arrestaron a la mujer, de 29 años, que opuso una fuerte resistencia.