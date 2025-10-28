Detenida una turista por destrozar una habitación de hotel en Magaluf
La joven, que estaba muy alterada, rompió el mobiliario y lanzó un televisor por la ventana
La Guardia Civil arrestó el pasado viernes a una turista de 29 años que causó grandes daños en una habitación de hotel en Magaluf, en Calvipa. La mujer destrozó el mobiliario y arrojó un televisor por la ventana, y opuso una fuerte resistencia a los agentes.
Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron el pasado viernes en un hotel de Magaluf, donde solicitaron la presencia policial porque una persona estaba causando destrozos en una de las habitaciones y había arrojado objetos por la ventana.
Los guardias civiles subieron a la habitación encontraron a la mujer, que presentaba una conducta errática y estaba muy alterada. La habitación había sufrido grandes desperfectos. La puerta de un armario estaba arrancada, la nevera estaba tumbada en el suelo y había tirado un televisor por la ventana, que había caído a una terraza inferior.
Los guardias arrestaron a la mujer, de 29 años, que opuso una fuerte resistencia.
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- Un coche destroza la estatua del 'Vermador', en la rotonda de entrada de Santa Maria
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero