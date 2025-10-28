Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojan un edificio de Cala Bona, en Son Servera, por un incendio

El fuego se ha declarado en un tercer piso de una finca de cinco plantas

Dotaciones de los Bombers de Mallorca, en una imagen de archivo.

Dotaciones de los Bombers de Mallorca, en una imagen de archivo. / Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un edificio de cinco plantas de Cala Bona, en el término municipal de Son Servera, ha sido desalojado esta mañana por un incendio declarado en un tercer piso. Dotaciones de los Bombers de Mallorca están trabajando en la extinción.

Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca, el fuego se ha declarado a media mañana, en el interior de un tercer piso. Al lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Bombers de Artà y Manacor, así como patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.

El edificio ha sido desalojado y en principio no hay constancia de que se hayan producido daños personales.

