Desalojan un edificio de Cala Bona, en Son Servera, por un incendio
El fuego se ha declarado en un tercer piso de una finca de cinco plantas
Un edificio de cinco plantas de Cala Bona, en el término municipal de Son Servera, ha sido desalojado esta mañana por un incendio declarado en un tercer piso. Dotaciones de los Bombers de Mallorca están trabajando en la extinción.
Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca, el fuego se ha declarado a media mañana, en el interior de un tercer piso. Al lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Bombers de Artà y Manacor, así como patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.
El edificio ha sido desalojado y en principio no hay constancia de que se hayan producido daños personales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- Un coche destroza la estatua del 'Vermador', en la rotonda de entrada de Santa Maria
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero