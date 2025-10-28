Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres

La asociación SOS Desaparecidos ha anunciado este martes la desapareción de Eric S., un ciudadano de 54 años que, según la entidad, se encuentra en paradero desconocido desde pasado 25 de octubre en Palma, de 1,87 metros de estatura y complexión nornal. La última vez que fue visto vestía pantalón verde militar, camiseta y zapatillas blancas.

Añade el anuncio el modelo y la matrícula del automóvil que conducía Eric S. la última vez que fue visto en Palma, un Mitsubishi Eclipse Cross de color blanco, con matrícula 9029 KGW.

El conocido Café 2 Terres de la plaza Cardenal Reig de Palma, que regentaba Eric S. hasta el 19 de noviembre de 2024, también ha compartido el anuncio publicado por SOS Desaparecidos.