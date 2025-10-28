Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres

Hasta noviembre de 2024 era uno de los responsables del popular local de la plaza Cardenal Reig, desde cuyas redes sociales también se pide ayuda para dar con su paradero

Anuncio de SOS Desaparecidos con la fotografía de Eric S.

Anuncio de SOS Desaparecidos con la fotografía de Eric S. / SOS Desaparecidos

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

La asociación SOS Desaparecidos ha anunciado este martes la desapareción de Eric S., un ciudadano de 54 años que, según la entidad, se encuentra en paradero desconocido desde pasado 25 de octubre en Palma, de 1,87 metros de estatura y complexión nornal. La última vez que fue visto vestía pantalón verde militar, camiseta y zapatillas blancas.

Añade el anuncio el modelo y la matrícula del automóvil que conducía Eric S. la última vez que fue visto en Palma, un Mitsubishi Eclipse Cross de color blanco, con matrícula 9029 KGW.

El conocido Café 2 Terres de la plaza Cardenal Reig de Palma, que regentaba Eric S. hasta el 19 de noviembre de 2024, también ha compartido el anuncio publicado por SOS Desaparecidos.

