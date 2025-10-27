Investigado por circular a 104 km/h por el Camí dels Reis, en Palma, con un límite de 30

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un joven español de 24 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor a una velocidad muy superior a la permitida. La investigación se inició después de que un radar captara un vehículo circulando a 104 kilómetros por hora en un tramo del Camí dels Reis limitado a 30.

Los hechos ocurrieron la tarde del 19 de octubre, durante un control de velocidad montado en respuesta a las quejas vecinales por exceso de velocidad en la zona. Tras detectar la infracción, se iniciaron las gestiones para identificar al conductor.

Inicialmente, se citó al titular del vehículo, quien manifestó que quien utilizaba el coche era su hijo. Al mostrarle la fotografía del radar, reconoció a su hijo como acompañante, pero no al conductor.

Días después, se presentó voluntariamente en dependencias policiales otro joven, amigo del hijo del propietario, quien reconoció ser él quien conducía el vehículo en el momento de los hechos. El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y la Sala de Atestados remitió las diligencias realizadas a la autoridad judicial.