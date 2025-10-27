La fiscal, sobre los acusados de matar a una bebé tirándola al contenedor: "No se pararon ni un minuto a ver si esa personita estaba viva"

La fiscal ha asegurado hoy que los tres acusados de la muerte de una bebé recién nacida, a la que tiraron a un contenedor en Porto Cristo, "no sé pararon ni un minuto a ver si esa personita estaba viva". En la primera sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial, la fiscal Antonia Ruiz ha presentado su informe inicial para reclamar una condena de prisión permanente revisable para la madre y el tío de la víctima. Sobre la madre, ha dicho que cuando se puso de parto "lo lógico habría sido ir al hospital", pero optó por llamar a su hermana y el marido de esta para que la llevaran. "Tuvo a la bebé en el coche y pararon" enfrente de la casa de otra familiar. "Se pusieron de acuerdo para tirarla al contenedor. No sé pararon ni un minuto a ver si esa personita estaba viva. Todo fue muy rápido, tenían que huir y solo se preocuparon de huir", ha señalado, destacando que "el hospital estaba a dos minutos". "La bebé nació viva y era viable. A la bebé la mataron porque estaba viva y la tiraron al contenedor", ha concluido.

El abogado de la madre, Miguel Arbona, ha reconocido que "lo que hizo es una barbaridad", pero que la mujer "no es una asesina". "Su comportamiento es éticamente censurable, pero no ha hecho lo que la Fiscalía dice", ha alegado para solicitar su absolución. El letrado ha recordado al jurado que "dos días antes" la madre de la bebé fue a hospital debido a unos fuertes dolores y la mandaron a casa. "En teoría le hicieron una ecografía, pero no consta. ¿Por qué no se la ingresó?", ha cuestionado. Además, ha resaltado que según los informes de los primeros médicos que atendieron a la bebé tras ser rescatada del contenedor, su estado tras solo 27 semanas de gestación "era incompatible con la vida".

La letrada del tío de la bebé, Catalina Vanrell, ha argumentado que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni fue consciente de que había dado a luz cuando tiró al contenedor la ropa interior de la mujer. Según su versión, lo hizo sin ser consciente de que había una niña recién nacida entre las ropas. De esta manera, ha reclamado la absolución de su cliente al enteneder que su conducta no es delictiva.

La tecera acusada, hermana de la madre de la bebé, se enfrenta a una imputación de omisión del deber de socorro por no impedir que los otros acusados tiraran a la recién nacida al contenedor, por el que la Fiscalía pide una multa de 5.400 euros. Su abogado, Rafael Oviedo, ha pedido al jurado que tenga en cuenta que "no todo comportamiento inmoral es delictivo". Como sus compañeros, ha reclamado la absolución de su clienta porque "no estaba en el vehículo" donde su hermana dio a luz. Además, ha incidido en la tesis de que el bebé nació muerto. "¿Se puede socorrer a un muerto?", se ha preguntado.

Parto prematuro

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando La madre estaba embarazada de 26 o 27 semanas. La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses confirmaron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba vida y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba morir. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña.

Los tres acusados fueron detenidos pocos días después. La madre y el tío ingresaron en prisión, pero quedaron en libertad bajo fianza unas semanas más tarde. En sus declaraciones judiciales durante la instrucción de la causa han argumentado que pensaban que la bebé estaba muerta, versión que según las fuentes consultadas por este diario mantendrán en el juicio.