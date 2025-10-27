Detenidas dos parejas de chinos por atacarse con cuchillos y botellas rotas en un piso de Pere Garau, en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado sábado a dos parejas de origen chino que presuntamente se atacaron con cuchillos y botellas rotas en un domicilio de la zona de Pere Garau, en Palma. Los cuatro implicados sufrieron diversas heridas.

El incidente, según informa la Policía, ocurrió durante la madrugada del pasado sábado. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fue alertada por el 091 de que se estaba produciendo una riña tumultuaria en un domicilio del barrio de Pere Garau.

Al llegar los agentes vieron cómo entre quince y veinte personas salían apresuradamente de la vivienda a la carrera. Al acceder al interior los policías descubrieron que dos parejas se habían peleado de manera muy violenta, y habían utilizado vasos, botellas de cristal y cuchillos para herirse mutuamente.

En el domicilio los agentes encontraron a una de las parejas, que presentaban lesiones. Había cristales rotos en el suelo de la cocina y desperfectos por la pelea. El hombre y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria.

Poco después, otra patrulla que estaba por las inmediaciones vieron a pocos metros del portal a la otra pareja implicada en la pelea. Ambostambién presentaban diferentes golpes y heridas sufridas durante la reyerta. Los dos fueron también detenidos. Al hombre se le imputó además otro delito, por oponer una fuerte resistencia a los agentes.