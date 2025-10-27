Un coche destroza la estatua del "Vermador", en la rotonda de entrada de Santa Maria /

Un coche se estrelló anoche contra la estatua del "Vermador", ubicada en la rotonda de entrada de Santa Maria desde la autopista Ma-13. El conductor del vehículo resultó ileso y dio negativo en la prueba de alcoholemia, aunque el conjunto escultórico quedó destrozado.

Según informan fuentes del Ayuntamiento del Santa Maria, el accidente ocurrió sore las ocho y media de la noche de ayer. Un turismo que al parecer circulaba a gran velocidad siguió recto en la rotonda ubicada en la entrada de la localidad desde la autopista de Inca (Ma-13) y se estrelló contra la escultura metálica dedicada al "Vermador", que quedó totalmente destrozada.

El coche quedó sobre la rotonda y diversos testigos acudieron a interesarse por el estado del conductor. Se trataba de un hombre de 65 años, que se encontraba ileso. Al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Santa Maria, que se encargó del atestado y sometió al conductor al test de alcoholemia, que dio negativo.

El conjunto escultórico quedó totalmente destrozado. Desde el Ayuntamiento de Santa María anunciaron su intención de repararlo lo antes posible.